L’ancien chef d’état américain échappe à une tentative d’assassinat : Le soutien du Roi Mohammed VI à Donald Trump La tentative d’assassinat de Donald Trump à Butler, en Pennsylvanie, a provoqué des réactions de soutien et de condamnation à travers le monde. Le Roi Mohammed VI a adressé un message de sympathie et de solidarité à l’ancien président des États-Unis, Donald Trump, suite à cette attaque survenue lors d’un rassemblement électoral le samedi 13 juillet à Butler.



Rédigé par leral.net le Dimanche 14 Juillet 2024 à 21:10 | | 0 commentaire(s)|

Dans son message, le souverain marocain a exprimé son profond choc et sa grande tristesse face à cette tentative effroyable. « J’ai été profondément choqué et attristé par l’effroyable tentative d’assassinat perpétrée hier lors de votre meeting électoral à Butler », a écrit le Roi Mohammed VI, manifestant ainsi sa vive émotion.



Il a également exprimé son soulagement en apprenant que M. Trump était indemne après l’attaque. « Je suis soulagé d’apprendre que vous êtes sain et sauf », a souligné le message royal. Le souverain a partagé sa solidarité et son soutien indéfectible à M. Trump en ces moments difficiles.



Condamnant fermement cet acte de violence politique, le Roi a souhaité à M. Trump un prompt rétablissement, espérant qu’il puisse rapidement reprendre ses activités et continuer à servir sa nation.



« Je vous souhaite un prompt rétablissement afin que vous puissiez continuer à servir votre grande nation », a écrit le Roi Mohammed VI, déplorant cette attaque odieuse et injustifiée. « Mes pensées et mes prières vous accompagnent, M. le Président, ainsi que votre famille et les victimes innocentes de cet acte déplorable », a conclu le message, réitérant l’empathie et le soutien du souverain marocain envers l’ancien président américain, ainsi que les sentiments d’indignation et de peine qui ont suivi cet incident.



Le samedi 13 juillet, lors d’un rassemblement électoral à Butler, en Pennsylvanie, une tentative d’assassinat a été perpétrée contre l’ancien président des États-Unis, Donald Trump. Malgré les mesures de sécurité renforcées en raison de la campagne électorale en cours, un individu armé a réussi à approcher la scène où M. Trump s’exprimait devant ses partisans.



L’assaillant, dont les motivations restent inconnues ou non confirmées par les autorités, a ouvert le feu avant d’être neutralisé par les forces de l’ordre présentes sur place. Grâce à la réactivité des éléments de sécurité, l’agresseur a été rapidement maîtrisé, évitant ainsi des victimes supplémentaires. Donald Trump, bien que physiquement indemne, a été immédiatement mis à l’abri et évacué vers un lieu sécurisé.



Les autorités locales, en collaboration avec les agences fédérales, ont ouvert une enquête sur l’assaillant. La tentative d’assassinat a suscité une vive émotion et une large condamnation tant au niveau national qu’international.



De nombreux dirigeants internationaux ont exprimé leur désapprobation envers cet acte de violence et ont adressé leurs vœux de prompt rétablissement à l’ancien président. Outre les messages individuels des chefs d’État, plusieurs organisations internationales ont également réagi. L’Organisation des Nations Unies a publié un communiqué dénonçant cette attaque et appelant au respect des processus démocratiques et à la sécurité des personnalités politiques.



Avec sudquotidien.sn



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook