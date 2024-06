L'ancien gouverneur feu Amadou Latyr Ndiaye immortalisé : Le lycée de Fatick porte désormais son nom

Homme de dimension Amadou Latyr était une grande fierté pour tout enfant du Sine qui voyait en lui un modèle de vie et de réussite imbu des valeurs cardinales.



Sérère bon teint et très enraciné dans sa culture ancestrale, Amadou Latyr forçait le respect par sa taille, son charisme et son élégance



En prenant la décision historique de dénommer le lycée de Fatick, "Lycée Amadou Latyr Ndiaye" le Président Bassirou Diomaye Faye rend hommage à un administrateur civil exemplaire. Et toute la population de Fatick le remercie du fond du cœur.



Nous y reviendrons.

Abdou Latif Ndiaye sur sa page Facebook