L’ancien joueur d’Arsenal, Benik Afobe perd sa fille de 2 ans Le footballeur Benik Afobe a le cœur brisé après le décès de sa fille de deux ans. L’attaquant, qui joue pour le club de Bristol City, (D2 anglaise) , prêté par Stoke, a annoncé dimanche, 1er décembre, que sa fille Amora était décédée vendredi soir après avoir “développé inopinément une grave infection”.

« C’est avec un cœur extrêmement lourd que la famille Afobe a confirmé dimanche que son premier enfant, leur fille bien-aimée Amora, est décédée vendredi soir. “Amora a été emmenée à l’hôpital pour y être soignée après avoir développé de manière inattendue une infection grave.

“Malheureusement, elle a ensuite souffert de nombreuses complications graves et malgré le fait que les médecins faisaient tout ce qui était en leur pouvoir, Amora s’est éteinte paisiblement et entourée de toute sa famille. “Toute la famille est totalement dévastée et déchirée et voudrait demander que leur vie privée soit respectée en cette période incroyablement difficile.”

Depuis la publication de ce communiqué, les hommages et les messages de soutien se sont multipliés sur les réseaux sociaux. Arsenal, l’ancien club d’Afobe, a exprimé “sa profonde tristesse” suite à ce drame. Le joueur de Leicester James Madison a quant à lui affiché un message sur son t-shirt après la rencontre de son équipe samedi: “Benik, nous sommes tous là pour toi, frère”. Son club de Bristol City a quant à lui relayé les mots de son CEO Mark Ashton: “Nous ne pouvons imaginer la douleur de Benik et de sa compagne. Nous allons tout faire pour les soutenir au maximum.”



