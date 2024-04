L’ancien journaliste Adama Gaye, de retour au Sénégal, après 5 ans d’exil

Il a foulé le sol du Sénégal ce 2 avril, alors qu’il a été forcé de quitter le pays après ses démêlés avec le Président Macky Sall.



Le journaliste Adama Gaye dans une vidéo, est aperçu à l’aéroport Blaise Diagne de Diamniadio. Convaincu que le Sénégal a recouvré sa liberté perdue avec la 3e alternance, marquée par l’élection de Bassirou Diomaye Faye à la tête du Sénégal, il exprime qu’ « en arrivant ici, c’est un sentiment de truelle à la main », pour faire partie des personnes qui vont construire ce pays.



« Je suis éclaté d’être de retour dans ce pays. C’est un pays que j’ai dans mes entrailles. On m’avait obligé de le quitter pendant 5 ans, pour un exil politique et vivre par monts et par vent à travers le monde, en étant convaincu que je ne pouvais pas revenir dans mon pays. C’est le plus grand malheur qui pouvait m’être infligé. Heureusement que tout s’achève. Et c’est une victoire éclatante que le monde observe et salue, parce que nous ne sommes pas un pays qui a pour vocation d’être autocrate. Nous sommes une terre de liberté, de démocratie, de bonne gouvernance, d’ethnicité réunie, de co-construction. Et je pense que nous avons la possibilité aujourd’hui de rebâtir ce pays. (…) je suis disposé à participer à la marche de ce pays », déclare-t-il.



Pour rappel, Adama Gaye a été envoyé en prison en 2019, pour « offense au président de la République » et d’« atteinte à la sûreté de l’État ». A sa sortie, il est parti en exil en Egypte jusqu’à son retour au Sénégal en 2024.











Walfnet