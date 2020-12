L’animateur Pape Cheikh Diallo lynché sur les réseaux sociaux

La fameuse citation d’Umberto Eco indiquant que « les réseaux sociaux ont donné le droit à la parole à des légions d’imbéciles qui avant, ne parlaient qu’au bar et ne causaient aucun tort à la collectivité », pourrait être appliquée aujourd’hui à la télévision, estime L'As.



Pour cause, le tonitruant animateur de la TFM, Pape Cheikh Diallo, a commis une bourde énormissime en direct, alors qu’il animait son émission du matin. Evoquant l’acte de racisme intervenu lors de la rencontre en Ligue des champions, lors du match du PSG contre le club turc Basaksehir, il a déclaré que les noirs, y compris lui, ressemblaient à des singes.



Une déclaration qui a entraîné le courroux des internautes sénégalais qui, après avoir magnifié le geste héroïque de Demba Ba durant ce match de football, ont pris leur temps pour lapider Pape Cheikh Diallo. Sur la Toile, les commentaires à son encontre sont très acerbes. Peut-être que pour la prochaine, il remuera dix mille fois sans langue avant de l’ouvrir sur sa race car, comme le disait l’autre : le bon nègre est mort. Plus tard sur sa page, il a reconnu qu’il est allé loin dans sa blague avant de présenter ses excuses.