L’appel de Mame Thierno Birahim Mbacké Niang pour le rapatriement des « Modou-Modou » vers l’Italie Ils sont plus de 3000 « Modou-Modou » établis en Italie, qui sont actuellement au Sénégal. Selon Mame Thierno Birahim Mbacké Niang, leur séjour au Sénégal est terminé et s’ils ne rentrent pas en Italie d’ici la fin du mois d’août, ils auront de sérieux problèmes pour y retourner. Il interpelle le Président Macky Sall et lui demande de les soutenir.

« Depuis l’apparition du coronavirus, les « modou modou » sont confrontés à d’énormes difficultés. Mais leur problème majeur en ce moment est celui des visas que leur demande l’Ambassade de l’Italie », a expliqué le frère cadet de Serigne Modou Kara, pour qui ces Sénégalais risquent d’être boqués ici si ce problème n’est pas réglé.









