L’appel de la Lsdh pour préserver la paix sociale

La violence verbale et physique qui s’est installée à l’Assemblée nationale depuis son installation, a fini de convaincre que le pays tangue dangereusement vers le chaos. La Ligue Sénégalaise des Droits Humains (Lsdh) ne semble pas surprise par la bagarre opposant la député Amy Ndiaye et deux de ses collègues du PUR. Le président de la Lsdh, Alassane Seck, condamne vigoureusement toute forme de violence d’où qu’elle vienne, notamment ce cas d’agression perpétré contre la député Amy Ndiaye. L’organisation demande que la justice se saisisse de l’affaire, rapporte "L'As".



Selon M. Seck, l’absence de rigueur dans l’application du règlement intérieur de l’Assemblée nationale, a installé une vive anarchie qui a inévitablement débouché sur ce scandale sans nom. Pour Alassane Seck, les agressions verbales à l’endroit de chefs religieux ne sont pas de nature à ramener la sérénité dans les débats des parlementaires. A l’en croire, le respect et la considération réciproques, sont les seuls gages d’une paix durable entre les différentes parties.



Selon le président de la Lddh, cette tension qui est palpable et la crispation des acteurs politiques, annoncent un futur incertain pour le Sénégal, dans ce contexte de précampagne pour la Présidentielle de 2024. Il invite les responsables des partis politiques ou des coalitions, à des concertations sereines et apaisées, pour préserver cette paix indispensable au bon déroulement des futures joutes électorales.