L’application chinoise TikTok confirme déposer plainte contre le gouvernement américain

L'application chinoise de partage de vidéos TikTok a confirmé qu'elle allait déposer plainte contre le gouvernement américain lundi après un décret de Donald Trump, qui l'accuse d'espionnage pour le compte de Pékin et veut interdire sous peu toute transaction de TikTok avec des partenaires américains. « Nous sommes totalement en désaccord avec la position de l'administration selon laquelle TikTok est une menace pour la sécurité nationale », justifie la société dans un post de blog. « Avec ce décret menaçant d'interdire nos opérations américaines -éliminant au passage la création de 10 000 emplois américains et nuisant irrémédiablement aux millions d'Américains qui se tournent vers cette application pour se divertir et tirer un moyen de subsistance particulièrement vital pendant la pandémie- nous n'avons tout simplement pas le choix », ajoute TikTok.