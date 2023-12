L’armée sénégalaise endeuillée : Les condoléances de Macky Sall aux familles des victimes de l’explosion d’une mine en Casamance

‘’Au nom de la Nation, j’adresse mes condoléances émues à leurs familles et aux forces de défense et de sécurité et souhaite un prompt rétablissement aux blessés’’, a réagi le chef de l’Etat.



»Je m’incline devant la mémoire de quatre de nos Jambars, tombés au champ d’honneur, après l’explosion d’une mine antichar, dans le département de Bignona’’, a déclaré Macky Sall.



La direction de l’information et des relations publiques des armées (DIRPA) a annoncé qu’un véhicule militaire a sauté sur une mine antichar le jeudi 14 décembre 2023 au cours d’une mission sur l’axe Diokadou-Kadialock dans le Nord Bignona en Zone militaire n°5 .



« Le bilan est de quatre (4) militaires tués et trois (3) blessés », a t-elle précisé sur X.

L’incident s’est produit au cours d’une opération de sécurisation conduite par l’armée dans cette partie du pays.