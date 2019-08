L'astuce infaillible pour avoir des sourcils parfaits

Le sourcils apporte du caractère au regard. Voici une astuce infaillible pour maquiller parfaitement vos sourcils par Lisa Eldridge, make-up artist de célébrités.



Selon elle, il faut brosser les sourcils vers le bas et non vers le haut avant de les maquiller.

Lisa explique les différentes étapes à suivre pour une ligne de sourcils parfaite.



“Sourcils brossés vers le bas, commencez par combler le point le plus haut de l’arcade à l’aide d’un crayon. Tracez la structure avec des fins et légers traits. C’est comme en architecture, une fois que vous avez des bases solides, vous pouvez construire les couches autour.”



Mam Dieng