L'astuce pour donner une forme et définir vos lèvres avec un crayon à lèvres

Rédigé par leral.net le Jeudi 5 Décembre 2019 à 13:47

Le crayon à lèvres permet de redessiner le contour des lèvres. Il est fréquemment combiné à un rouge à lèvres de la même couleur ou d'une teinte semblable mais on peut l’utiliser autrement selon le résultat souhaité.



Il faut bien hydrater les lèvres et le crayon doit être bien taillé. Puis utilisez le crayon contour ou à lèvres pour donner une forme et définir vos lèvres.

- Commencer par le V (milieu de la lèvre supérieure), ensuite on trace le centre de la lèvre inférieure pour enfin terminer en étirant le trait qu’on arrondit jusqu’aux commissures.

- Vous pouvez également utiliser un crayon contour pour définir vos commissures en les faisant légèrement remonter pour repulper les lèvres fines.

- Pour affiner les lèvres, dessinez de l’intérieur en dégradant et fermez les commissures.



Puis ajoutez votre rouge à lèvres ou votre gloss.







Mam Dieng



