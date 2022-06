L'atelier de validation du Schéma directeur national numérique des Territoires présidé ce mardi par Oumar Guèye

En collaboration avec le Ministère de l’Economie numérique et des Télécommunications, et l’appui financier du Programme des Nations Unies pour le Développement, le ministère en charge des Collectivités territoriales, par le biais de l'Agence de Développement local, a entrepris l’étude de formulation du schéma directeur national numérique des territoires et des plans numériques locaux des communes pilotes de Sandiara, Bargny et Mont-Rolland.



Selon le ministre Oumar Guèye, '' le numérique joue de plus en plus un rôle déterminant dans la mise en œuvre des politiques publiques. Il participe à l’amélioration de l’efficacité de l’action publique et constitue, pour les collectivités territoriales, un levier indispensable de modernisation et de simplification de leurs interventions, dans le cadre de l’exécution des compétences qui leurs sont transférées' '.



Il ajoute: ''C’est pourquoi, Son Excellence Monsieur Macky SALL, Président de la République a, lors du conseil des Ministres du 29 janvier 2020, rappelé la nécessité d’accorder une importance primordiale à l’aménagement numérique du territoire et la nécessité d’intensifier la mise en œuvre de la Stratégie « Sénégal Numérique SN2025 » en accompagnant les acteurs de l’écosystème, en particulier les ministères sectoriels, dans la mise en œuvre de leurs feuilles de route actualisées'' a déclaré le ministre en charge des Collectivités territoriales''



L'atelier est donc consacrée à la présentation de la stratégie nationale et au recueil des propositions d’amélioration des axes et objectifs stratégiques mais également des actions et projets bancables. Il a permis aussi de valider des plans numériques locaux des trois communes pilotes.