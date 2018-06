L’attitude de Idrissa Gana Guèye sur le but colombien fait le buzz sur le net Les "Lions" se sont donnés à fond aujourd’hui contre la Colombie. Idrissa Gana Gueye n’a pas été en reste, lui qui est à créditer d’un match époustouflant, sans doute son meilleur depuis le début du Mondial. Mais sur le but colombien, certains internautes se sont attardés sur l’attitude du milieu de terrain des "Lions". Et les commentaires ont fusé sur les réseaux sociaux.

Rédigé par leral.net le Vendredi 29 Juin 2018 à 09:25





