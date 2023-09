« L'audience criminelle devant la Cour pénale spéciale »: Un nouveau livre du juge Souleymane Teliko

Revoilà Souleymane Téliko ! Cette fois-ci, il ne s’agit pas d’une sortie de « niakhtou » en sa qualité de président de l’Union des magistrats du Sénégal (Ums), mais plutôt en tant que magistrat, universitaire, enseignant et écrivain. Après son ouvrage intitulé « Les Chambres africaines extraordinaires et la Répression des crimes internationaux en Afrique », suivi d’un autre livre « Méditations sur l’acte de juger. L’ultime audience ! » qui avait défrayé la chronique « spirituelle », le juge Souleymane Téliko vient de publier un troisième ouvrage, relate "Le Témoin". Il s’agit de « L’audience criminelle devant la Cour pénale spéciale ».



Actuellement en poste à la Cour pénale spéciale en République Centrafricaine, le juge Souleymane Téliko a écrit cet ouvrage dans le souci de contribuer, un tant soit peu, à mettre en lumière certains aspects théoriques et pratiques de l’audience criminelle devant la Cour pénale spéciale (Cps). Et surtout, d’ouvrir une fenêtre sur le fonctionnement de la Cps dans son ensemble. Un véritable manuel juridique, qui va sans doute s’inviter dans les bibliothèques universitaires d’ici et d’ailleurs.