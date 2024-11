L’audio magistral et incendiaire de Khadim Samb : un appel aux nobles de caractère dans la politique

Dimanche 3 Novembre 2024

Dans un discours percutant et sans concession, Khadim Samb livre une analyse profonde et poignante de la situation politique actuelle, invitant chaque personne noble de caractère à écouter et à réfléchir. Cet audio, déjà largement partagé, se positionne comme une prise de conscience pour ceux qui aspirent à une politique plus intègre et éthique.