L’audio pathétique d’Amadou Bécaye Diop

Lundi 14 Décembre 2020

Malade depuis quelques jours, le maire de Rosso Béthio a été emporté par la covid-19. C’est lui-même qui a annoncé sa maladie à ses collègue maire dans un élément audio pathétique dans lequel il les informe tout en sollicitant leurs prières. Dans cet enregistrement sonore partagé dans le groupe des maires, il déclare qu’il est sous assistance respiratoire et que les médecins de Dalal Jamm où il était interné l’empêchaient de communiquer.



Souffrant d’une maladie chronique, la Covid a renforcé la charge virale. Mais l’homme a eu droit un concert d’éloges. Tout le monde chante sa bonté, sa générosité, sa disponibilité. Amadou Bécaye Diop devrait être inhumé aujourd’hui dans sa ville de Ross Béthio, ville dont il est le maire. L’As présente ses condoléances à sa famille et à ses nombreux amis.

L'As

