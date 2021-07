L'audio prêté à Amadou Alpha Sall de l’Institut Pasteur, n'émane pas de lui

Rédigé par leral.net le Jeudi 15 Juillet 2021 à 11:14 | | 0 commentaire(s)|

Finalement, l’Institut Pasteur de Dakar a brisé le silence pour préciser que l’audio sur WhatsApp, qui est devenue virale et prêtée à son administrateur Amadou Alpha Sall, n’émane pas de ce dernier. L’auteur de l’audio fait état de la situation problématique de la Covid-19 au Sénégal.



On a fait croire que c’est l’administrateur de l’IPD qui donne ces informations, soutenant que les lits de réanimation sont épuisés et évoquant la fatale contagion du nouveau variant du virus. L’Institut Pasteur de Dakar informe ainsi, que ce message n’est pas de Amadou Alpha Sall.

