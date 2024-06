L’avis de Me Bamba Cissé sur les réformes de la justice

L’avocat Me Bamba Cissé a donné son avis hier, sur les réformes de la justice lors de la conférence qu’il a co-animée avec son confrère Me Juan Branco. Pour la robe noire, ce serait une grave erreur que le président de la République quitte le Conseil supérieur de la magistrature. Il pense que le chef de l’État doit y rester, mais il doit éviter de politiser le système judiciaire, nous dit L'As.



A l’en croire, c’est le ressort de la Constitution qui permet au chef de l’État de nommer aux postes civils et militaires. Il estime aussi qu’on ne peut pas laisser aux juges seuls décider des affectations des magistrats car cela peut créer une concurrence au sein de la magistrature. Me Cissé souligne d’ailleurs que beaucoup de magistrats ne sont pas d'accord pour que le chef de l’État quitte le conseil supérieur de la magistrature.



Il faut un arbitre, dit-il. Le Président Diomaye est sur les principes, dit-il, mais il ne lui appartient pas sur des bases politiques de dicter la marche des choses. Cela n’est ni dans sa nature, ni dans son éducation, indique Me Cissé.

