L'avocat Juan Branco expulsé du Sénégal, fait son come-back en France

L'avocat franco-espagnol Juan Branco, expulsé du Sénégal après avoir été interpellé et incarcéré en tant que défenseur de l'opposant Ousmane Sonko, est revenu à l'aéroport de Roissy Charles-de-Gaulle à Paris, ce mardi. Des membres de sa famille l'ont accueilli à son arrivée et une femme l'a salué en le filmant et en le suivant, le qualifiant de "guerrier". Bien qu'il ait levé le poing, il n'a pas fait de déclaration à la presse.



L'enquête de la justice sénégalaise le visait depuis mi-juillet. Il avait été arrêté en Mauritanie après plusieurs jours de recherches et remis aux autorités sénégalaises. Il a été inculpé pour des accusations telles que attentat, complot, diffusion de fausses nouvelles et actes susceptibles de compromettre la sécurité publique ou d'entraîner des troubles politiques graves, selon ses avocats.



Juan Branco était impliqué dans la défense de l'opposant sénégalais Ousmane Sonko, qui était engagé dans un conflit avec le pouvoir et la justice depuis 2021, entraînant des épisodes de violence meurtrière. En juin, Me Branco avait attiré l'attention en annonçant une plainte en France et en demandant à la Cour pénale internationale (CPI) d'enquêter sur le président sénégalais Macky Sall, pour "crimes contre l'humanité".



Sa situation avait suscité un large soutien, avec la représentante des avocats du barreau de Paris, Julie Couturier, soulignant l'importance de permettre aux avocats d'exercer leur mission sans entrave. Le chef du parti français La France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, avait critiqué la dérive autoritaire du pouvoir sénégalais. Une pétition sur change.org exigeant sa "libération immédiate", avait obtenu plus de 19 000 signatures en deux jours, évoquant une possible persécution politique.



Juan Branco, déjà familier des polémiques médiatiques, avait précédemment publié un pamphlet hostile au président français Emmanuel Macron, intitulé "Crépuscule", qui avait connu un grand succès de librairie.