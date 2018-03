L’axe Me Nafissatou Diop - Mouhamed Ndiaye ‘’Rahma’’ pour le leadership régional de Kaolack

Me Nafissatou Diop Cissé,responsable de l’Alliance pour la République (APR) dans le Saloum a loué samedi l’action de Mouhamed Ndiaye ‘’Rahma’’, leader du mouvement éponyme, dans l’implantation et l’élargissement des bases de la formation présidentielle dans la région. Elle a, par ailleurs, fustigé l’attitude irresponsable de l’opposition.



L’ axe Me Nafissatou Diop Cissé - Mouhamed Ndiaye ‘’Rahma’’ pour le contrôle de leadership régional de Kaolack se précise. Les deux responsables qui étaient ensemble samedi ont appelé à une unité au sein de la formation présidentielle, en vue de faire triompher le président Macky Sall au premier tour, en février 2019.



Le meeting initié par le premier nommé a servi de tribune pour la présidente du Conseil d’administration du Fonds souverain des investissements prioritaires (FONSIS) pour dire tout le bien qu’elle pense de l’ambassadeur itinérant. « Ce que vous êtes entrain de faire pour le président Macky Sall, pour sa réélection, aucun responsable dans cette région ne le fait et ne pourrait le faire. C’est pourquoi, nous engageons tous les autres responsables à suivre votre exemple », a soutenu la célèbre notaire devant un public venu nombreux répondre à son appel.



Me Nafissatou Diop Cissé a rappelé les relations anciennes qu’elle entretient avec le chef de file du mouvement ‘’Rahma’’ et leur volonté commune de réélire le président sortant.



Egalement, elle s’en est pris à une opposition scindée en trois catégories, celle composée par les limogés du gouvernement de Macky Sall, le camp des perdants sous Wade et ceux qui sont obnubilés par les recettes du pétrole.

Selon la PCA du FONSIS, les agissements de l’opposition trahissent mal leur désarroi devant la cuisante défaite à venir. Elle a par ailleurs exprimé sa solidarité avec le ministre de l’Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye, dans le collimateur de l’opposition suite à des déclarations sur le processus électoral.



Pour sa part, l’ambassadeur itinérant, Mouhamed Ndiaye ‘’Rahma’’, a invité la famille républicaine du Saloum à taire les divergences et à s’inspirer de Me Nafissatou Diop Cissé, en descendant sur le terrain et mouiller le maillot en vue du scrutin présidentiel. Il compte poursuivre le travail d’animation et de mobilisation des troupes pour les prochaines échéances électorales dans le périmètre régional.

Source Libération

