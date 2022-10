L’école 08 de Pikine-Est occupée par les eaux, la mairie de Guinaw Rails nord sans eau Entre inondation et manque d'eau, deux localités proches vivent un calvaire...Il s'agit de Pikine ouest et Guinaw Rail.

Rédigé par leral.net le Mardi 4 Octobre 2022 à 17:58 | | 0 commentaire(s)|

Le personnel de l'école élémentaire publique 08 de Pikine-Est n’a pas effectué sa rentrée. Pour cause, les eaux pluviales ont envahi la cour et toutes les salles de classe. Ce qui n'est pas sans conséquence avec l'exposition des tables-bancs à l'air libre.



Ailleurs à la mairie de Guinaw rails nord est depuis quelques jours sans eau. La société Sen’Eau a enlevé le compteur à cause d'une facture impayée estimée à 09 millions.



Seulement le maire Valdiodio Ndiaye a hérité une partie de la facture de son prédécesseur Pape Ndiame Dieng. Une situation très difficile pour les travailleurs municipaux.





Avec L'As

MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook