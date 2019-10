L’école Alassane Ndiaye menace ruine: les autorités de l’établissement démentent et accusent Bamba Fall Le maire de la Médina, Bamba Fall réagissant à l’effondrement d’un immeuble qui a causé la mort d’une femme de 50 ans et fait 3 blessés, a déclaré qu’il y a 64 bâtiments qui menacent ruine dans ce vieux quartier de Dakar. Bamba Fall a nommément cité l’école élémentaire Alassane Ndiaye Alou, qui serait dans un piteux état de délabrement.

Une révélation battue en brèche par les responsables de cette école. Selon la direction de l’établissement qui a réagi sur la RFM, les dernières études ont fait état d’une bonne solidité du bâtiment qui « peut encore supporter 6 étages ».



Selon la direction, « le bâtiment ne menace nullement ruine, il y a juste un besoin de réfection concernant le plafonnage, surtout ».



Sous le couvert de l’anonymat, des personnes interrogées ont plutôt accusé le maire Bamba Fall de vouloir récupérer le foncier de l’école, certainement à des fins personnelles inavouées.

