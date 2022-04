L’école Diacksao Fass 01 vandalisée

L’école élémentaire publique Diacksao Fass 01 (Ex École 05) de la Commune de Pikine-Nord a été vandalisée. Les dégâts matériels sont importants. Les tables-bancs sont saccagés, des arbres arrachés, des toitures et des fenêtres détruites, d’autres emportées. La direction de l’école dénonce un sabotage. D’après la directrice de l’école, Salamata Tall, les élèves et les enseignants ont été choqués. A l’en croire, 10 tables-bancs qui étaient dans la cour sont cassés et tous les arbres plantés dans la cour ont été arrachés, informe L'As.



Fustigeant ces actes de vandalisme qui ne sont pas nouveaux dans son école, Madame Tall exige que la lumière soit faite et que les auteurs de ces actes soient arrêtés. D’après Mme Tall, à chaque fois qu’ils investissent, des personnes mal intentionnées viennent saboter. De retour des vacances, elle avait constaté le sabotage des installations électriques de l’école et la disparition des robinets. Salamata Tall a porté plainte à la police de Pikine contre X pour que justice soit faite. En attendant que les malfaiteurs soient arrêtés, la directrice de l’école demande au maire de Pikine-Nord, Amadou Diarra, de les aider à assurer la sécurité de l’école en recrutant un vigile.