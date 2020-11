L’école Justin Ndiaye de Saint-Louis réhabilitée à 80 millions

Le maire de Saint-Louis, Mansour Faye, a procédé le weekend dernier à la remise des clés de l’école El hadji Moctar Justin Ndiaye. Cet établissement reconstruit polarise des quartiers de forte densité comme Pikine, Léona, Eaux-Claire et Diaminar. Cet établissement scolaire du faubourg de Sor a été réhabilité par la municipalité avec un appui du programme d’appui aux communes et agglomérations du Sénégal(Pacasen) pour un coût global de 80 millions Fcfa. Ce sont au total 13 salles de classe qui sont réhabilitées.



Mansour Faye promet de consacrer la totalité de l’allocation du Pacasen pour l’exercice 2021, à la réhabilitation d’écoles en ruines. Il s’agit, en effet, d’un fonds de 500 millions Fcfa qui sera entièrement dédié à la reconstruction de six autres établissements scolaires de la commune, en état de délabrement très avancé. Ce projet concerne les écoles Mamadou Charles Niang, Mamadou Charles le Gros Diallo de Pikine, Soukeyne Konaré de Balacoss, Fandiery Koné de Khor, l’école de Gokhou-Mbathie 1 et l’école Saër Sèye de Léona. La communauté éducative de la ville qui s’est mobilisée à la cérémonie de réception a exprimé sa gratitude au maire et à ses partenaires.

