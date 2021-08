L’école des bachelières de 13 ans très endettée : « Xam Xamle » de Yeumbeul menacée de fermeture L’école « Xam Xamlé » de Yeumbeul est menacée d’expulsion de ses locaux tant de sa personne, de ses biens ainsi que tous occupants de son chef pour arriérés de plusieurs mois de loyer. Rewmi

Située en plein milieu de la banlieue dakaroise, l’école « Xam Xamlé » de Yeumbeul doit une énorme dette à son bailleur, - le montant n’a pas dévoilé -, selon les propos du proviseur Amadou Lamine Ndour dans une vidéo reprise par Senenews. L’école peine à couvrir la dette.



Réputée comme étant une école sociale, « Xam Xamlé » est souvent prise d’assaut par les parents qui peinent à joindre les deux bouts. L’école doit sa réputation au nombre d’admis et le sérieux des enseignants.



C’est d’ailleurs là où les jumelles de 13 ans, Aminata et Rama Diaw, plus jeunes bachelières du Sénégal, ont obtenu le Bfem à l’âge de 10 ans. Aujourd’hui, leur ancien établissement est menacé à cause d’une créance que le responsable peine à solder.



Dans la vidéo, Amadou Lamine Ndour explique les difficultés de son établissement et la somme qu’il doit au bailleur. Il renseigne que le bailleur veut vendre le bâtiment mais ils n’ont pas les moyens de se payer l’établissement.



