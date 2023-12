L’école élémentaire de Fass portera le nom de feu Badara Mamaya Sène

L’école élémentaire de Fass, dans la commune de Rufisque Nord, sera baptisé du nom de Badara Mamaya Sène, arbitre international, ancien maire de Rufisque et ancien membre du Haut Conseil des Collectivités territoriales, Badara Mamaya Sène, lors d’une cérémonie prévue samedi 23 décembre, a annoncé à l’APS un membre du comité d’organisation de l’évènement.



Cette décision fait suite à une proposition des habitants du quartier à travers le Conseil de quartier, les notables et les organisations communautaires de base. Ils ont exprimé le souhait, dans le cadre de leurs instances respectives, que l’école publique porte désormais le nom de l’ancien vice-président de la commission des arbitres de la CAF (2012-2017) et ancien maire de Rufisque (2009-2014), décédé le 22 juin 2022.



Cette proposition a été fortement soutenue par les conseillers municipaux de la commune qui ont fait une délibération soumise au chef de l’Etat, Macky Sall, qui l’a entérinée par décret numéro 2022-1583.



Les populations de Rufisque en général et de la commune de Rufisque Nord en particulier comptent ainsi, à travers cette cérémonie de baptême de l’école qui a été entièrement réhabilitée, ‘’immortaliser et honorer la vie et l’œuvre d’un homme multidimensionnel en le présentant aux élèves comme un modèle pour la postérité ».



L’école, inaugurée en 1994 était baptisée ‘’Amitié Rufisque Nantes’’, pour marquer le jumelage entre les deux villes. Mais, le panneau nominatif en demi-cercle qui surmontait le haut du grand portail de l’école, a disparu depuis belle lurette.



Plusieurs personnalités du monde du sport, de la politique et de la société civile sont annoncées à la cérémonie de baptême de l’école publique de Fass.



Badara Mamaya Séne a vu le jour le 5 mars 1945 dans ce quartier où il a grandi et vécu avec sa famille jusqu’à son décès.



