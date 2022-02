L’édile de Thiakhar en mode « bénévolat »: Le maire Abdoul Aziz Diom renonce à ses indemnités et décline ses priorités

Membre du parti MPCl du docteur Cheikh Tidiane Gadio, Abdoul Aziz Diom a été investi par la grande coalition Wallu Sénégal. A l’issue de l’élection municipale, la liste d’Abdoul Aziz Diom a été déclarée vainqueur avec 32 conseillers, loin devant les coalitions Benno Bokk Yakaar, Garab Gui Tedoungal et Yewwi Askan Wi, avec respectivement, 9, 3 et 2 conseillers.



Déclinant ses objectifs dans cette commune exsangue et dépourvue de tout, le contrôleur du Trésor Abdoul Aziz Diom confie : « C’est une commune frontalière, totalement dépourvue. L’Etat-civil sera une de nos grandes priorités. Le statut du chef de village sera revalorisé.



Chaque copie d’extrait de naissance sera remise aux chefs de village. Ce qui va régler le problème de l’état-civil qui constitue un grand problème à Thiakhar. Des jeunes ratent leur examen. Des personnes âgées éprouvent des difficultés réelles pour obtenir des papiers administratifs. C’est une question de bonne gouvernance et de transparence ».



Le maire compte, aussi, faire de la santé une sur-priorité. « Je vais renoncer à mes indemnités de maire qui s’élèvent à environ 300 000 francs. Une partie de cet argent sera destinée à la santé maternelle et infantile. Ce qui va permettre aux femmes en état de grossesse, de faire leurs consultations prénatales sans problème. Elles vont ainsi aller aux niveau des postes de santé sans se soucier des questions financières. Un système d’alerte par SMS sera mis en place. Les plateaux sanitaires seront revalorisés. La dignité de la femme sera ainsi préservée ».



Sur les 62 villages et hameaux, la plupart ne sont pas électrifiés. Le maire Abdoul Aziz Diom déclare, à ce propos : « L’électricité maintenant, est une nécessité. Ce n’est plus un luxe. La commune est enclavée. L’autoroute n’a pas de bretelles ouvertes dans la commune. Il y a un problème de sécurité dans cette autoroute qui a impacté négativement sur la vie des populations. On veut une passerelle entre Mbadiou- Diouféne et Mbadiou- Kad. Une ouverture brettelle au niveau du pont Massamba Fall, pour relier la route nationale à l’autoroute. On appelle tous les acteurs de développement pour ensemble bâtir une nouvelle Thiakhar ».



Sur l’artisanat, l’édile de Tiakhar, dans le cadre du marketing territorial, renseigne : « On va labelliser la poterie et le savoir-faire des artisans de cette commune. Il est prévu un lieu d’exposition pour faire le marketing territorial de Thiakhar ».



La lutte contre la déperdition scolaire et la prise en charge des personnes du 3e âge, vont aussi figurer parmi les priorités du nouveau maire. Qui compte faire de la transparence, un sacerdoce.



Abdoul Aziz Diom annonce un nouvel style de travail. " On va prôner la transparence. C’est une exigence pour tous les maires et l’ensemble des élus. Ceux qui ne le feront pas, seront à coup sûr sur siège éjectable. Concernant le budget, il sera imputé aux chefs de village, parce que nous devons être redevables. Le compte administratif une fois voté, sera aussi remis aux chefs de village.



Ainsi, les populations pourront contrôler et avoir la bonne information sur le budget. On peut ne pas être du régime et bien faire son travail de maire. Un maire doit être proactif sur la base des compétences qui vous sont transférées, mais aussi, sur la base du plaidoyer que vous devez interpeller l’Etat, sur les compétences qui ne vous sont pas transférées ’’.















enqueteplus