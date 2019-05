L’église catholique de Diourbel ( 1930 ) bien que la ville soit devenue un symbole du mouridisme, la communauté catholique y est anciennement et fortement représentée. On voit sur ce montage l’église catholique dans les années 1930 et aujourd’hui.



