L’émigration clandestine au banc des accusés Le procès du «retour de Yacine» vidé au tribunal théâtral de Kaddu Yaraax

L’émigration clandestine est un phénomène qui a causé beaucoup de pertes en vies humaines, surtout chez les jeunes. Pensant que l’Europe est le seul endroit qui peut leur garantir un avenir doré, ces jeunes prennent des embarcations de fortunes qui finissent parfois au fond des océans.



Le théâtre étant un instrument de communication, la compagnie Kaddu Yaraax s’en est servie pour faire une représentation, afin de braquer les projecteurs sur ce phénomène. Le retour de Yacine est l’intitulé de la pièce jouée par les artistes de cette compagnie en plein air, à quelques jets de la mer, dans une localité de pêcheurs.



Le public venu nombreux prend connaissance du spectacle avec l’entrée en scène d’un père de famille qui s’apitoie sur son sort peu enviable, qui se traduit par l’absence d’un confort, car n’ayant pas pu disposer d’une belle villa ou d’un 4x4.Pour changer la donne, Pabi opte pour l’émigration clandestine de sa fille, Yacine, à qui il demande d’embarquer dans un bateau de fortune pour rejoindre l’Europe, tout en demandant à son épouse de financer ce voyage avec l’argent de la tontine qu’elle gère.



Réticente au début en opposant à son mari l’argument selon lequel cet argent ne lui appartient pas, l’épouse finit par céder face à la pugnacité de son époux. Ce dernier ayant d’abord écarté la proposition de son épouse d’envoyer leur fils, Cheikh, à la place de Yacine. Arguant qu’il n’a aucun espoir que son fils, porté vers le bling-bling, ne réussisse une fois en Europe, Pabi jette son dévolu sur sa fille, à qui il trouve des qualités indéniables comme le respect de la parole donnée.



Contrainte de fermer le salon de coiffure qu’elle gérait et qui lui permettait de gagner de l’argent pour entretenir sa famille, Yacine finit par se plier à la volonté de ses parents, en rejoignant l’Europe à bord d’une embarcation de fortune en compagnie d’autres jeunes. Bravant le froid et les dures conditions de voyage, Yacine parvient à arriver à bon port.



Contrainte de dormir à 7 dans une chambre avec d’autres concitoyens, Yacine devient marchande ambulante mais n’arrive pas travailler normalement à cause des contrôles de police, qui ciblent les étrangers entrés illégalement dans le territoire, pour les mettre au gnouf avant de les rapatrier.



Echappant à la prison, Yacine se rend compte des difficultés à réaliser son rêve et décide de s’en ouvrir à ses parents à travers une lettre. Dans ses petits souliers, Yacine ne sait plus à quel saint se vouer et demande de l’aide au public dont l’avis est souvent mis à contribution dans le théâtre-forum.



Certains rejettent la responsabilité sur Pabi, en lui reprochant d’être l’instigateur du voyage à l’origine du calvaire vécu par la fille et décident de lui infliger une sanction, en lui demandant de se mettre sous le chaud soleil. C’est une pièce pour appeler les parents à plus de compréhension à l’égard de leur enfants et à ne pas les encourager à emprunter ce chemin périlleux

Le Quotidien