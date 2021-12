L'employée de maison vole un ordinateur, le vend à 10 mille FCfa et rentre à Wack Ngouna

Nd. A. Diagne, employée comme domestique dans une maison à la Cité des Impôts et Domaines et originaire de Wack Ngouna, a dérobé l’ordinateur portable de son patron. Elle a vendu l’ordinateur au marché de Liberté 6 à 10 mille francs Cfa, avant de rentrer à son village. Mais, c’était sans compter avec la détermination de son patron qui avait entrepris des recherches avant de la localiser à Wack Ngouna.



C’est ainsi que la victime, l’étudiant T. O. P, s’est rendu à la Police pour porter plainte contre Nd. A. Diagne. Cette dernière, mise au parfum de la plainte, l’a alors appelé pour s’excuser. Des excuses qui ont été rejetées. Nd. A. Diagne a été alpaguée par la police.



"L'As" qui donne l'information, indique qu'elle a reconnu sans ambages les faits, avant de révéler avoir écoulé l’ordinateur portable à Liberté 6, à 10 mille francs, auprès du marchand ambulant M. Loum. M. Loum a été cueilli à son tour par les limiers des Parcelles assainies. Il a reconnu les faits. Au terme de leur garde-à-vue, Nd. A. Diagne et M. Loum ont été déférés au parquet, pour, respectivement, vol au préjudice de son employeur et recel.

Ndèye Fatou Kébé