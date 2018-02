Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici L'enfant est né sans bras et sans jambes, ce qu'il est parvenu à accomplir est impensable. Rédigé par leral.net le Lundi 26 Février 2018 à 19:12 | | 0 commentaire(s)| Nick Vujicic est né en 1982, sans bras et sans jambes. À l'époque, on croyait bien que Nick ne profiterait jamais d'aucune autonomie.

Évidemment, ce fut un choc intense pour ses parents à la naissance. Même les docteurs étaient sans voix devant le bébé, alors que la première réaction de la mère fut de le cacher de sa vision.

Or, le père de Nick a heureusement décidé de convaincre son épouse de se donner le temps de se remettre du choc et après 3 ou 4 mois, la mère de Nick a accepté l'état de son enfant.

Pendant toute sa jeunesse, Nick a dû traverser de nombreuses épreuves, en plus des vilains enfants qui l'intimidaient.

Mais Nick a prouvé qu'il était débrouillard et que rien ne l'arrêterait.

Toutefois, à l'âge de 10 ans, Nick tente de s'ôter la vie, car il craint être un fardeau pour ses parents.

Ceux-ci lui diront alors que Nick peut faire ce qu'il souhaite et que tant qu'il ne l'essaiera pas, il ne saura jamais s'il peut le faire.

Nick se lance donc à fond dans la vie et il débute le tout en apprenant à nager!

Il commence ensuite à pêcher, à faire du surf et du snowboard et même à jouer au golf.

Puis, à 30 ans, il se marie et il devient le père de 4 magnifiques enfants!

Aujourd'hui, Nick est une inspiration pour de nombreuses personnes sur la planète.

Nick présente régulièrement des conférences et il motive ainsi le public à réaliser tous leurs rêves.

Quelle histoire inspirante!























