Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici L'énorme pourboire laissé par Ronaldo en Grèce Rédigé par leral.net le Jeudi 19 Juillet 2018 à 13:58 | | 0 commentaire(s)| "CR7" a régalé le personnel d'un hôtel de luxe dans lequel il se détendait après la Coupe du monde en Russie.

Cristiano Ronaldo laisse une trace de son passage partout où il va. Si vous voulez un exemple, "CR7" a récemment donné un pourboire de 20 000 € au personnel d’un hôtel de luxe grec qui l’avait impressionné, comme le rapportait mercredi The Sun.

La star portugaise y était en vacances, en famille et entre amis, tout de suite après le Mondial en Russie et y aurait rencontré le président de la Juventus (Andrea Agnelli). Le nouvel attaquant de la Vieille Dame aurait donc offert une vingtaine de milliers d’euros aux employés de l’établissement cinq étoiles qui avaient travaillé pour lui durant son séjour afin de les remercier de leur dévouement. Et il aurait tenu à ce que la direction du palace répartisse la somme entre toutes les petites mains qui lui avaient rendu service.

Cristiano, richissime, gagnera certes 550 000 € par semaine à Turin, où, choc pour le monde du football, il est arrivé au début du mois en provenance du Real Madrid pour les quatre prochaines saisons (100 millions d’euros de transfert). Mais rien ne l’obligeait à signer un tel chèque…





















