L'érosion côtière affecte les écoles de Golf Sud

le Mardi 17 Novembre 2020

L’érosion côtière affecte durement l’éducation dans la Commune de Golf Sud. Selon "L'As" qui donne la nouvelle dans sa livraison d'aujourd'hiui, dans cette localité qui compte près de 14 écoles élémentaires publiques, un bon nombre d’entre elles sont complètement délabrées.



Ce qui a poussé la municipalité à entreprendre un vaste programme de réhabilitation des écoles dans le cadre du programme Pacasen. En plus, le maire Aïda Sow Diawara a appuyé les directeurs d’écoles, en leur faisant un don de fournitures scolaires et du matériel hygiénique. Elle a saisi l’occasion pour demander à l’Etat du Sénégal de les appuyer, en les exonérant des taxes pour leur faciliter la mise en place de partenariats.

