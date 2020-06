L’état de santé de Karim Xrum Xax est très grave, alerte sa famille, qui exige sa libération

Arrêté et condamné après la publication de sa dernière vidéo sur l’arrestation de l’imam de Léona Niassène, la vie de l’activiste Abdou Karim Gueye alias Karim Xrum Xax est en danger. Il est gravement malade selon sa famille.



Abdou Rahmane Gueye son grand frère s’est confié à la Rfm. « Abdou Karim Gueye est un Sénégalais patriote que tout le monde connait. Il est malade tout le monde sait qu’il est malade et en 6 mois il a subi 4 opérations. Les symptômes de sa maladie se manifestent donc sa vie est en danger et même son médecin a demandé que s’il a des problèmes on l’amène dans un pavillon spécial ou dans son cabinet pour qu’il le suive Parce qu’il le connait mieux que quiconque », révèle Gueye frère.

.

Pour lui, Karim Gueye est un patriote qui aime le Sénégal qui s’est battu pour le Sénégal pour une cause dont il a eu gain, « mais comme il les dérange il a été condamné mais ceux qui ne dérangent pas ce sont ceux qui jouent le jeu des corrupteurs et qui sont des faucheurs qu’on a libéré la main dans le sac. Ils sont sortis ».



Il persiste et signe que l’Etat de santé de son frère est très grave et exige sa libération immédiatement.

Leral.net