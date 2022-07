L’euro et le dollar sont égaux pour la première fois en 20 ans

Rédigé par leral.net le Samedi 23 Juillet 2022 à 01:44 | | 0 commentaire(s)|

Pour la première fois en 20 ans, le dollar américain et l’euro ont atteint la parité, ce qui signifie que les deux devises valent actuellement exactement la même chose.



L’euro a chuté et est finalement devenu égal au dollar mardi 12 juillet pour la première fois depuis 2002.



La baisse de l’euro a été alimentée par l’invasion de l’Ukraine par la Russie alors que l’Europe tente de réduire sa dépendance au pétrole russe, mais les craintes d’une crise énergétique augmentent.



Avant la guerre, l’Europe recevait environ 40 % de son gaz naturel par le biais de gazoducs russes, le plus important étant le gazoduc Nord Stream 1 qui transporte le gaz naturel de la Russie vers l’Allemagne.



Nord Stream 1 a commencé lundi la maintenance annuelle qui arrête le flux de gaz naturel et durera 10 jours, mais les responsables craignent que l’arrêt ne soit prolongé en raison de la guerre.



Les prix du gaz ont récemment augmenté dans toute l’Europe, laissant les consommateurs avec des factures d’énergie exorbitantes et obligeant certaines parties de l’Allemagne à rationner l’eau chaude et à limiter la consommation d’énergie pour les lampadaires.



Le dollar américain a dépassé les attentes alors que la Réserve fédérale augmente les taux d’intérêt pour lutter contre la flambée de l’inflation.



Les coûts pour l’Américain moyen ont également augmenté rapidement, les produits d’épicerie devenant plus chers qu’à la même période l’an dernier et les prix de l’essence toujours gonflés.



La force du dollar peut être une pièce à double face pour les Américains, réduisant potentiellement les exportations mais augmentant le pouvoir d’achat.



Pour ceux qui cherchent à voyager en Europe, un dollar fort signifiera plus pour votre argent à mesure que l’euro s’affaiblit.



ARGENTAIRE.COM

DF Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook