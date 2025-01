L'ex-député Matar Diop manifeste son soutien à Farba Ngom

Même à l'étranger, l'ancien parlementaire Matar Diop, apériste, suit de très près l'évolution de la situation politique nationale. Le jeune responsable politique de l'Alliance pour la République (APR) à Touba exprime tout son soutien à son camarade Farba Ngom, actuellement empêtré dans une tourmente judiciaire.



« Je suis de l'APR et j'y reste. L'honorable député Farba Ngom ne mérite pas cet acharnement. Je lui manifeste tout mon soutien inconditionnel. C'est un homme bon, loyal, engagé et généreux. Je pense que les actuels détenteurs du pouvoir ont d'autres priorités que de vouloir s'acharner sur un opposant. Mais nous serons tous debout pour faire face. Cette intimidation exercée sur un digne et illustre fils du Fouta et du Sénégal ne passera pas », a déclaré M.Diop.