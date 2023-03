L’ex-policier Frédéric Napel porte plainte contre le journaliste Babacar Touréi

L’ex-policier Frédéric Napel qui avait traduit en justice le leader du Pastef pour mise en danger de la vie d’autrui, atteinte à son intégrité, appel au meurtre, fausses accusations et diffamation, l’a encore refait avec le journaliste Babacar Touré de Kewoulo.



D'aprés Les Echos, il accuse le journaliste de diffamation, de diffusion de fausses nouvelles, d’outrages et de dénonciations calomnieuses.



La plainte contre le directeur de Kewoulo est déposé auprès du procureur de la République qui a transmis le dossier à la DIC, en vue de mener l’enquête préliminaire.



Napel reproche au journaliste d’avoir lié l 'histoire de sa radiation de la police nationale à une affaire de meurtre ou complicité de meurtre, lit-on dans Senenews.



Il l’accuse également de l’avoir traité de « flic ripou et corrompu » et de « délinquant ». Selon lui, le journaliste l’accuserait de s’adonner à des « extorsions de fonds » de grande envergure.