L’exclusivité de 10 ans pour la fourniture de 2,7 millions de compteurs intelligents avec un prix d’achat fixe sur cette période. Nous estimons que cette procédure n’est pas conforme au code des marchés publics qui régit ceux de Senelec. Elle a été accordée non pas à un fabricant de compteurs mais à un simple intermédiaire avec tout ce que cela comporte comme surcoût pour l’acheteur qu’est Senelec. En outre, l’évolution technologique est telle que les prix des compteurs baissent régulièrement et économiquement, il n’est pas justifiable pour Senelec de signer avec un prix fixe sur une aussi longue période sans clause de révision des prix dans ce contrat. Akilee dit que le compteur est un accessoire mais ne veut pas lâcher l’approvisionnement de cet accessoire parce qu’il s’élève à 130 milliards F CFA



