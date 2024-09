L’expertise médicale sénégalaise à l’honneur : Hôpital principal de Dakar accueille 15 médecins aspirants de l'Ecole de santé de Lyon

Les futurs médecins français sont venus s'enrichir de l'expérience du modèle de santé sénégalais réputé partout du fait de la qualité de la formation sénégalaise et du niveau de qualification des médecins. Il faut dire que les échanges dans le domaine médical sont fréquents entre le Sénégal et la France dans le cadre d’un partenariat renforcé dans le secteur.



À ce propos, souvent des aspirants médecins français issus des différentes académies hexagonales viennent compléter leur formation au Sénégal. Dans la même veine, le Sénégal envoie fréquemment des médecins se former en France pour se spécialiser, notamment dans des disciplines de pointe.



L’hôpital milliaire du Val-de-Grâce a permis l’agrégation de beaucoup d’officiers militaires de santé sénégalais, parmi lesquels l’actuel directeur de la santé des Armées sénégalaises le colonel Abdou Rajack Ndiaye. Aussi, deux médecins sénégalais, l’un de l’hôpital militaire principal, l’autre de l’hôpital Idrissa Pouye de Grand-Yoff, sont récemment partis se former pour un semestre chacun à l’hôpital Georges Pompidou en endoscopie digestive interventionnelle.



Le Sénégal contribue pour beaucoup à la qualité des médecins français. Avec un plateau médical plus relevé des miracles sont possibles de la part de nos médecins.



Amadou Kane