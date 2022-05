L’expertise sénégalaise honorée à Washington : Mamadou Diaw reçoit le prestigieux prix Kennedy du Corps de la Paix américain Elle n’est pas du même ordre, certes, que le trophée continental conquis par Sadio Mané et ses coéquipiers en début d’année au Cameroun, mettant fin à une très longue diète des « Lions » et à une faim de victoire des Sénégalais, il n’en reste pas moins que la distinction décrochée de haute lutte par notre compatriote Mamadou Diaw a Washington honore notre pays tout entier. Et au-delà, sans doute, le continent africain. En effet, il vient d’être récompensé du prestigieux John F. Kennedy Service Award. Le Témoin

Créé en 2006, ce prix honore tous les cinq ans, à travers le monde, cinq membres du Corps de la Paix américain, pour leur service exceptionnel, leur leadership, leur engagement, leur travail acharné et leurs sacrifices ayant contribué à l’avancement de la mission et des valeurs du Corps de la Paix et au développement des communautés. Notre distingué compatriote fait donc partie des cinq récipiendaires de la cuvée 2022.



Des récipiendaires choisis à travers le monde entier, Mamadou Diaw étant le seul Africain parmi eux. Il a reçu son prestigieux prix le 19 de ce mois dans la capitale fédérale américaine. Encore une fois, ce prix n’est décerné que tous les cinq ans.



Authentique fils de la banlieue, plus précisément de la commune de Tivaouane-Sao, Mamadou Diaw a effectué ses études primaires à l’école de Diamaguène et ses études secondaires au lycée Blaise Diagne, deux établissements où il comptait parmi ses condisciples un certain…Mamadou Oumar Ndiaye.



C’est au lycée Blaise Diagne qu’il a obtenu, en 1978, son baccalauréat en série D (actuelle S2) avec la mention Bien. La même année, Il a été lauréat au concours général plus précisément en histoire. Bénéficiaire d’une bourse d’excellence de l’alors Fonds Européen de Développement (FED), Mamadou Diaw, surnommé « Tapha » par ses amis de la banlieue, a poursuivi ses études universitaires en Italie, à la Faculté d’Agronomie et de Sciences Forestières de l’Université de Florence où il a décroché son diplôme d’Ingénieur des Eaux et Forêts avec la mention Très Bien plus les félicitations du jury et la dignité de publication du mémoire.



Il a ensuite intégré l’Institut Agronomique d’outre-mer de Florence d’où il est sorti avec un diplôme de spécialisation en cartographie pour la gestion des ressources naturelles en Afrique subtropicale



De retour au Sénégal, Mamadou Diaw a commencé sa carrière professionnelle en travaillant, de 1984 à 1993, dans la lutte contre la désertification, pour le compte du Projet de boisement Villageois de Louga et le Projet de Reboisement du Sénégal, respectivement financés par la FAO et l’USAID.



Pendant cette période, il a suivi un cours post-universitaire de spécialisation en tenure foncière et gestion des ressources naturelles en Afrique subsaharienne au Land Tenure Center de l’Université de Wisconsin, Madison, aux Etats Unis



De l’agroforesterie à la santé communautaire

En mai 1993, Mamadou Diaw a intégré le Corps de la Paix Américain. En sa qualité de Directeur Adjoint, il a eu à concevoir, négocier, gérer et exécuter des projets dans le domaine de l’agroforesterie et la gestion des ressources naturelles, de la biodiversité, de l’éducation environnementale et de l’écotourisme.



En 2008, il a migré dans le secteur de la santé au sein du Corps de la Paix en gérant des projets de santé communautaire touchant la santé de la mère et de l’enfant, la santé de la reproduction et la lutte contre le paludisme. Cette nouvelle responsabilité a poussé Mamadou Diaw à entreprendre de nombreuses formations dont un cours postuniversitaire de spécialisation en eau et santé, à l’Université Hébraïque de Jérusalem. Il enchainera avec des études diplômantes en santé, d’abord en décrochant un Master 2 en santé environnementale à l’Université de Versailles avec la mention Assez Bien ; et un doctorat en santé communautaire avec les félicitations du jury à l’Université Paris-Saclay.



Pendant sa carrière au Corps de la Paix, Mamadou Diaw a eu à former, coacher et inspirer plus de mille volontaires américains et des centaines de membres des communautés, des agents des Eaux et Forêts, des enseignants, des infirmiers et sages femmes. En outre, son travail a contribué au développement de plus de mille villages à travers notre pays.



La carrière de Mamadou Diaw au Corps de la Paix a été récompensée par de nombreuses distinctions au sein de la mission diplomatique américaine au Sénégal. Le couronnement, on l’a dit, c’est qu’il a reçu le 19 de ce mois, à Washington, la plus prestigieuse distinction du Corps de la Paix, le John F. Kennedy Service Award. Toutes nos félicitations à ce brillant compatriote à travers lequel l’expertise sénégalaise est honorée une fois de plus !

