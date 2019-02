Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici L’histoire de Janna Jihad Ayya, 13 ans, la plus jeune journaliste au monde (photos) Rédigé par leral.net le Jeudi 7 Février 2019 à 18:46 | | 0 commentaire(s)| Janna Jihad Ayya, une jeune Palestinienne née dans la zone de guerre de Cisjordanie, a inscrit son nom dans les livres de l’histoire comme étant la plus jeune journaliste au monde.







Ayya, qui réside dans le village de Nabi Saleh en Cisjordanie, est célèbre non seulement pour ses documentaires sur ce qui se passe dans son village, mais aussi pour avoir rejoint d’autres enfants locaux qui participent régulièrement à des manifestations contre l’occupation israélienne en Cisjordanie.

La jeune journaliste a commencé sa carrière dès l’âge de sept ans en faisant des vidéos de tout ce qui se passait dans son village, Nabi Saleh. Elle a été inspirée par le fait que le monde ne reçoit pas assez d’informations de son pays parce que les journalistes n’ont pas pu couvrir la plus grande partie des faits qui s’y passent.



Lors d’une interview accordée à Al jazeera, la jeune fille courageuse a déploré le fait que plusieurs personnes dans le monde ne sont pas au courant de la violence qui mine son village.



« Peu de journalistes relaient des informations de la Palestine. Alors je me suis dit : Pourquoi ne pas envoyer mon message… et leur montrer ce qui se passe dans mon village », a-t-elle déclaré.





Son autre source d’inspiration est son oncle, Bilal Tamimi, un photographe qui a pris la peine de documenter la violence des soldats israéliens à Nabi Saleh.



Jolie et intelligente, Janna se voit déjà en train de faire une brillante carrière grâce à sa passion pour le journalisme.



« Je parle de ce qui se passe. Je vois des soldats, des canons et la police. Ils font beaucoup de choses pour nous pousser à quitter notre terre ».



La mort tragique de son cousin, Mustafa Tamimi, tué par une cartouche de gaz, et d’un autre oncle, Rushdie Tamimi, qui a reçu une balle dans le rein, a déclenché le zèle à documenter tout ce qui se passait dans son village.



Janna a visité de nombreux endroits grâce à son travail, voyageant avec sa famille et utilisant l’iPhone de sa mère pour prendre des photos et faire des vidéos.



Elle a pu filmer des personnes détenues illégalement, des marches de protestation et des actions violentes contre des enfants palestiniens.



Le fait d’être une enfant lui a profité plus que les journalistes adultes parce que personne ne se rend compte de sa présence. Elle a révélé que la plupart du temps, les caméras appartenant à des journalistes adultes sont saisies par des soldats.



Janna, qui croit que son appareil photo est son arme, fait ses reportages en arabe et en anglais et publie des photos et vidéos sur sa page Facebook. Elle compte plus de 22 000 abonnés sur les réseaux sociaux.



Bien que sa mère, Nawal Tamimi, admet qu’elle est fière de sa fille, elle craint pour son avenir et sa vie.



« Je suis fière de ma fille parce qu’elle transmet son message au monde entier. Mais j’ai peur pour elle quand l’armée vient au milieu de la nuit et nous attaquent avec du gaz lacrymogène et nous nous réveillons dans la fumée… Ils attaquent nos gens qui manifestent contre les colons et l’occupation israélienne ».



Janna a un avenir prometteur et un rêve plus grand, car elle aspire à travailler pour CNN ou Fox News. Selon cette dernière, ces chaînes « ne parlent pas de la Palestine » et elle veut faire des reportages sur son pays.















AfrikMag





