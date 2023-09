L’histoire de XI Jinping, le stratège: Une nouvelle voie pour le développement économique de Zhengding

Zhengding est un district de Shijiazhuang, la capitale provinciale du Hebei. Une rivière séparele district de la ville proprement dite. Dans l'Antiquité, Zhengding était une ville d'importance stratégique dans le nord de la Chine.



Zhengding connaît de bonnes récoltes au début des années 1980, mais reste très pauvre, avec des agriculteurs aux prises à la pauvreté. L'agriculture du district consiste principalement en la production de céréales, laissant peu de place à la sylviculture, à l'élevage et à d'autres activités. Les terres agricoleslimitées, réparties sur une population nombreuse, ne permettent aux habitants de la région que de maigres revenus. Nombre d'entre eux vivent en dessous du seuil de pauvreté, avec à peine de quoi se nourrir et se vêtir. En 1981, le revenu annuel par habitant du district oscille autour de 140 yuans, soit 0,4 yuan ou 0,23 dollar par personne et par jour.



Xi est très inquiet.



Stimuler la croissance économique du district et améliorer le niveau de vie de la population devient alors la priorité absolue de Xi.



Vous écoutez l'émission « Xi Jinping, son histoire ». Dans notre premier épisode, nous verrons comment Xi Jinping réussit à formuler des stratégies de développement aux niveaux local et national.



Xi arpente le district pour recueillir des informations de première main afin de formuler un plan de développement adapté à la situation.



Xi découvre que Zhengding jouit d'une situation favorable du fait de sa proximité de Shijiazhuang, une ville relativement importante de la région. Elle peut développer une économie marchande et promouvoir un modèle intégrant « l'agriculture, l'industrie et le commerce », augmentant ainsi considérablement son potentiel économique.



En 1984, Xi formule pour Zhengding un modèle économique « semi-suburbain ». Il s'agit pour Zhengding de tirer parti de sa location, entre les zones urbaines et rurales, de cultiver, de transformer et de fournir tout ce dont Shijiazhuang a besoin, afin de développer sa propre économie et d'améliorer les revenus locaux.



Ce modèle économique dépassedéjà les limites de la pensée des gens de l'époque et aide les habitants à trouver un moyen réalisable de sortir de la pauvreté et de s'enrichir. Il favorise également le développement coordonné des zones urbaines et rurales. Zhengding peut alors intensifier ses efforts pour élargir son économie et diversifier ses industries. Les agriculteurs locaux commencentalors à intégrer les marchés urbains.



En 1984, la production industrielle et agricole brute de Zhengding et le revenu par habitant des agriculteurs doublent par rapport aux chiffres de 1980. Le district commence à suivre une croissance ascendante avec ses propres caractéristiques.



Li Yaping, qui a travaillé avec Xi au sein du Comitédu PCC pour le district de Zhengding, se souvient:



Le « modèle économique semi-suburbain » a rapidement été assimilé par les habitants de Zhengding. Tout le monde faisait preuve de clairvoyance. Avant cela, nous ne savions que cultiver des céréales, mais après, nous avons compris que nous devions aussi desservir la ville de Shijiazhuang, puisque nous étions tout près.



En s'attaquant aux problèmes difficiles auxquels est confronté le développement économique du district de Zhengding, Xi Jinping cherche non seulement à résoudre des problèmes spécifiques, mais aussi à relever des défis plus profonds et à mettre en place une économie bien structurée et équilibrée, ce qui stimule la croissance globale du district. Il ne se laisse pas enfermer dans des défis à court terme, mais maintient une vision à long terme. Cela représente la pensée stratégique de Xi avec comme point d’orgue, son extraordinaire vision d’ensemble.



Deux villes, deux plans



Xi Jinping tient à réfléchir et à planifier en amont, en gardant toujours à l'esprit les tendances et les orientations de l'époque, afin de fixer des objectifs stratégiques pour le développement économique et social tout en décidant des mesures concrètes à prendre.



En juin 1985, Xi quitte Zhengding pour la ville de Xiamen, dans la province du Fujian, à l'est de la Chine, où il va occuper le poste d'adjoint au maire. Son premier jour de travail coïncide avec son 32èmeanniversaire. Pour le dîner,il y a des spécialités locales telles que l'omelette aux huîtres, les nouilles sautées et la gelée de vers de mer. C’est un anniversaire inoubliable, agrémenté de spécialités locales des plus alléchantes. Mais ce soir-là, Xi remarque les bâtiments délabrés et le mauvais éclairage des rues étroites et sales de la ville.



Xi découvre que ce n'est pas le « jardin dans la mer », comme on aimait surnommer Xiamen, qu'il avait à l’esprit.



À l'époque, Xiamen fait déjà partie du premier groupe de quatre zones économiques spéciales en Chine. Afin d'aider Xiamen à s'adapter à l'expansion de la zone économique spéciale et d'explorer la possibilité d'une politique de zones franches portuaires, Xi formule une stratégie pour l'avenir de Xiamen.



En un an et demi, Xi organise diverses recherches sur le terrain, sollicite l'avis des habitants de Xiamen et rend visite à des économistes à Beijing. Tous ces efforts aboutissent à un plan de développement économique et social pour Xiamen de 1985 jusqu’en 2000. Il s'agit du premier plan de ce type élaboré par un gouvernement local en Chine, couvrant une période de 15 ans.



Zheng Jinmu, alors directeur adjoint du comité municipal de planification de Xiamen, se souvient que la « stratégie de développement » proposée par Xi était une nouveauté à l'époque et qu'elle représentait sa capacité exceptionnelle àanticiper l'avenir.



Zheng Jinmu :



Nous élaborions depuis longtemps des « plans quinquennaux » et des plans annuels, mais nous n'avions jamais élaboré de stratégies de développement, et les gens réfléchissaient rarement à des stratégies dans les zones économiques spéciales. Avec le recul, à cette époque, c’était extraordinaire de parler de« stratégie de développement ».



Ce plan couvre divers domaines, notamment le développement économique et social de Xiamen pour les 15 prochaines années, le positionnement de la ville, la croissance des industries, le modèle de zones franches portuaires, le système financier au sein des zones économiques spéciales, l'environnement écologique et bien d'autres encore. Xiamen, autrefois petite ville insulaire isolée, entame une ascension rapide.



Par la suite, Xi quitte Xiamen pour Fuzhou, la capitale provinciale du Fujian, afin d'y occuper un nouveau poste. À Fuzhou, Xi élaboreplusieurs plans de développement économique et social sur trois, huit et vingt ans pour la ville. Il souhaitetransformerla ville de Fuzhou et la faire passer d'une ville fluviale à une ville qui s’étend jusqu’à la mer, et construire entre autres, un « cercle économique du triangle d'or » à l'embouchure du fleuveMinjiang.



Grâce à une mise en place de plans stables à moyen et à long terme, des projets d'infrastructure tels que des aéroports internationaux, des autoroutes, des ports en eau profonde et des installations électriques sont lancés les uns après les autres à Fuzhou.La ville voit des entreprises de Taïwan et d'outre-mer commencer à investir etde nombreux types de zones de développement progresser.



Pendant les six années du mandat de Xi à Fuzhou, la production brute de la ville augmente en moyenne de 20 % par an, et l'impact se répercute égalementdans d'autres régions non côtières. Ce développement coordonné stimule la croissance économique rapide de l'ensemble de la province.



Les collègues de Xi ont alorsloué sa capacité de planification stratégique :



Lorsqu'il analyse le développement d'une région ou d'une ville, Xi est conscient à la fois du présent et de l'avenir. C'est un stratège qui possède une vision et se donne des missions à long terme. Il est capable de coordonner et de prendre le contrôle de la situation globale tout en tenant compte de la tendance générale.



Xi a déclaré un jour qu'une évaluation stratégique correcte, une planification solide et des actions concrètes créaient de bonnes perspectives de développement économique et social. Les deux plans qu'il a dessinés pour Xiamen et Fuzhou sont déjà devenus réalité.



Aujourd'hui, Xiamen n'est pas seulement une ville tournée vers l’écologie avec de jolis jardins et de charmants paysages, mais aussi une ville d'entrepreneuriat et d'innovation. La nouvelle économie et les nouvelles industries se sont développées rapidement, le commerce et les investissements se sont maintenus. Les transports maritimes, terrestres et aériens sont désormais connectés au monde entier. Fuzhou, ville « d'eau et de montagnes », a vu sa production économique totale dépasser les mille milliards de yuans (150 milliards de dollars américains) en 2020, se classant en tête de la province du Fujian en 2021.



Se concentrer sur la stratégie nationale, promouvoir le développement régional intégré



Un ancien proverbe chinois dit : « Sans vue d'ensemble, il est impossible de bien gouverner une seule région ; sans planification à long terme, il est impossible de réfléchirà court terme. » La pensée stratégique de Xi Jinping est démontrée par sa capacité à penser en termes généraux, à se projeter dans l'avenir et à appréhender la situation dans son ensemble.



Depuis ses fonctions dans la province du Zhejiang et à Shanghai jusqu’à son rôle de dirigeant national, Xi promeut personnellement le développement intégré de la région du delta du Changjiang pendant plus de 20 ans, l’élevant au rang de stratégie nationale. Cette initiative permet de créer une source de croissance solide et de développement de haute qualité, donnant ainsi un bel exemple au reste du pays.



Le delta du Changjiang est une plaine alluviale située près de l'estuaire du Changjiang. Des villes économiquement compétitives comme Shanghai, et les provinces du Jiangsu et du Zhejiang sont toutes situées dans cette région.



Cette région, qui représente environ 2 % de la superficie du pays et 10 % de la population totale, a contribué à plus de 20 % du PIB total du pays en 2001.



Xi est parfaitement conscient de l'importance stratégique du delta du Changjiang. Il pourrait devenir un « terrain d'expérimentation » dans la quête de modernisation de la Chine, ainsi qu'un moteur de croissance renforçant la force nationale et la compétitivité économique mondiale de la Chine.



Fin 2002, après avoir été nommé secrétaire du Comité du PCC pour la province du Zhejiang, Xi fait la prédiction suivante concernant l'avenir du delta du Changjiang : « Le delta du Changjiang est un point fort de l'économie chinoise, tout comme la Chine est un point fort de l'économie mondiale. »



Au début de l'année 2003, Xipropose que la province du Zhejiang prenne l'initiative d'aligner son développement sur celui de Shanghai et de jouer un rôle plus important dans la région du delta du Changjiang. Lors d'un entretien avec les médias, il déclare que ce n'est qu'en saisissant les opportunités historiques que les actions peuvent conduire à des résultats stratégiques.



Xi :



S'aligner sur Shanghai signifie se connecter aux opportunités, au développement, à la mondialisation et à la modernisation. En ce qui concerne cette question, ceux qui s'en rendent compte à temps et agissent rapidement exploiteront les opportunités et obtiendront des résultats. Les hauts fonctionnaires de Shanghai, du Jiangsu et du Zhejiang ont partagé le même point de vue sur cette question, ce qui a eu un impact positif sur le renforcement de la coopération et des échangeséconomiques entre les trois parties.



Ensuite, compte tenu du grand avantage géographique du Zhejiang, les dispositions suivantes sont prises : avec la région de la baie de Hangzhou en tête, le Zhejiang prend l'initiative de s'aligner sur Shanghai et mène une coopération dans divers domaines, notamment la construction d'infrastructures, les technologies de l'information, la division industrielle du travail, le développement et l'utilisation de l'énergie et la protection de l'environnement, de manière à faire progresser le développement intégré de la région du delta du Changjiang.



L'année 2003 marque ainsi la première année de développement intégré de la région du delta du Changjiang.



Xi continuede promouvoir ces dispositions même après avoir quitté le Zhejiang pour Shanghai dans le cadre de ses nouvelles fonctions. Gardant à l'esprit la stratégie de développement régional et national, il propose d'intégrer Shanghai dans la planification de l'ensemble du delta du Changjiang.



Xi :

Pour Shanghai, servir le delta du Changjiang est la première étape pour servir la région et le pays tout entier. C'est une nécessité si elle veut renforcer son rôle de centre économique régional, de moteur de croissance de l'économie nationale et de fleuron de la concurrence internationale.



Après plus de dix ans de développement, le delta du Changjiang devient l'une des régions les plus dynamiques, les plus ouvertes et les plus innovantes de Chine.



Dans son discours principal lors de la cérémonie d'ouverture de la première Exposition internationale des importations de Chine en 2018, Xi annonce que le pays a élevé le développement intégré de la région du delta du Changjiang au rang de stratégie nationale. Les villes, dont Shanghai et celles du Jiangsu, du Zhejiang et de l’Anhui, se rapprochent pour former un groupe de villes de classe mondiale. La région du delta du Changjiang, grâce à l'intégration de ses avantages concurrentiels, est devenue un point stratégique tant pour les flux économiques nationaux que pour les échanges avec les marchés étrangers. Un nouveau modèle de développement de haute qualité pour la Chine est né.



En tant que dirigeant de la Chine, Xi Jinping a toujours mis en œuvre sa philosophie de gouvernement sous la forme de stratégies nationales.



Au fil des années, alors que Xi occupait divers postes, sa perspective stratégique ne s'est jamais arrêtée à la planification, mais s'est poursuivie jusqu'à son accomplissement.