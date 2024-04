L'homme d'affaire Tahirou Sarr : Maître de l'équilibre entre l'opposition et le pouvoir Dans les coulisses du pouvoir sénégalais, Tahirou Sarr émerge comme un maître de la gestion subtile des relations entre l'opposition et le pouvoir, naviguant habilement à travers les enjeux politiques grâce à des tactiques discrètes. Ses actions, généreusement saluées par ses proches tant dans l'opposition que parmi les cercles du pouvoir, dépeignent un homme d'affaires influent et énigmatique. Il gère de nombreux individus au sein de l'opposition et du pouvoir. Par exemple, lorsqu'il y a des conflits entre deux personnes, il fournit de l'argent aux deux parties en conflit.

