L'homme d'affaires Oumar Sow de Bambey libéré

Oumar Sow a encaissé pas moins de 3 milliards Fcfa à des clients à qui il promettait des terrains en centre-ville. Avec son complice Mansour Bouna Ndiaye visé par un mandat d'arrêt, ils ont fabriqué de faux baux en imitant les signatures de Bassirou Samba Niass et de Mame Boye Diao, respectivement directeur des Impôts et des Domaines.



Le duo a encaissé, courant 2021, pas moins de 3 milliards Fcfa à des particuliers. Trois cents millions Fcfa ont transité entre les mains d'un avocat élu maire sous la bannière de Yewwi Askan Wi lors des élections locales. La robe noire est visée par le Parquet général.



Oumar Sow de Bambey est un « viveur », croquant la vie à pleines dents. D'apparence joviale, l'homme cherche à accrocher et à montrer sa disponibilité à aider tout nécessiteux. Et, selon certaines indiscrétions, il cherche tout simplement du Buzz. Les deux amis de « Dakar » ont commencé à se fréquenter et sont ensemble dans beaucoup de business, malheureusement, ils ont eu des fortunes diverses.



Outre cette affaire, Oumar Sow est visé par une plainte d'une dame R. Déme, vivant à Pris, qui lui aurait prêté de l'argent du temps de ses déboires, mais qu'il a vite tourné le dos quant il a réussi à décrocher des financements. La femme qui avait contracté des dettes est aujourd'hui dans une situation financière compliquée, alors qu'Oumar Sow joue les généreux sous les projecteurs à Dakar, se permettant même de donner son numéro dans les médias.



D'après toujours les sources de Sanslimitesn, Oumar Sow a bloqué partout la dame et refuse même de reconnaître les engagements qu'il avait pris envers elle. On parle d'une valeur de 70 millions Fcfa.