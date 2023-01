L'homosénégalensis, une espèce en voie de disparition ?, Par Diéry Coly

Nous nous inclinons pieusement devant la mémoire des défunts, lors du tragique accident routier survenu à Sikilo dans l'arrondissement de Gniby, département de Kaffrine et souhaitons aux blessés un prompt rétablissement.



Dur, choquant, triste, désolant..., les adjectifs ne manquent pas et pourtant un tel drame était prévisible. Que n'a-t-on pas vu comme infractions et délits routiers au vu et au su de tout le monde, sans que les forces de l'ordre ne fassent leur travail de verbalisation, de mise en fourrière ou de traduction en justice ? Ce qui s'est passé ce dimanche 08 janvier 2023, dans la région de Kaffrine, reflète notre mal-être, notre hypocrisie et l'immoralité grandissante dans cet espace social que nous partageons.



Au-delà de la corruption à grande échelle, qui est institutionnalisée dans toutes les sphères de l'État pour l'obtention de documents administratifs, ce qui nous heurte au premier plan, c'est cette "masla" sénégalaise malsaine qui fout aux antipodes les valeurs de « Diom », de « liggey » et de « Téranga ». Le fatalisme bête et grandissant de beaucoup de Sénégalais nous émeut à un point que cela ressemble presque, à de l'endoctrinement. Dieu, Allah, Yavé, selon les trois religions révélées, n'est qu'un et un seul. Il est unique, il est miséricordieux. On s'en remet tous à LUI quoi qu'il se passe dans notre vie.



Pourquoi, vouloir tout mettre, alors sur son dos quand nous faisons fi de ses recommandations et préceptes ? Pourquoi vouloir accentuer notre hypocrisie au point de commettre des imbécilités et de dire que, c'est la volonté de Dieu ?



Surcharges, non respect du quota de transport, défaut de visite technique, permis de conduire géré à l'africaine (sans suivre la voie officielle), bakchich versé aux forces de l'ordre... Trop c'est trop.



Faisons notre introspection et que chaque Sénégalais d'ici et d'ailleurs,se regarde dans un miroir et décide d'adopter une nouvelle posture dans la vie de tous les jours. Soyons honnêtes envers nous-mêmes et cessons d'accuser Le Tout Puissant, le Très Puissant.



Revoyons nos habitudes et arrêtons de nous leurrer nous-mêmes. La vie est un long chemin parsemé d'embûches. Mais, que cela ne nous empêche pas d'être croyants, de travailler à la sueur de notre front et de gagner honnêtement chaque franc.

Plus jamais ça.



Diéry Coly