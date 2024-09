L’homosexualité en expansion au Sénégal : Le décryptage de Tounkara sur un phénomène aux antipodes de nos valeurs religieuses et culturelles

Mercredi 25 Septembre 2024

Collins of Highbury est un ministre mais aussi délégué Afrique du Royaume Uni, qui a été reçu par le Premier ministre Ousmane Sonko et d’autres autorités du nouveau régime. Mais des questions troubles surgissent autour de cette visite de travail, car Collins of Highbury est un gay, qui n’a jamais caché son orientation sexuelle, bien au contraire...

C’est le pourquoi du décryptage de Tounkara sur l’homosexualité en expansion au Sénégal, un phénomène aux antipodes de nos valeurs religieuses et culturelles…