L’homosexuel finit au Tribunal : Il utilise une voix féminine pour appâter son ami Ablaye Faye a reçu un appel téléphonique d’un de ses amis. Mais Doudou Diouf avait pris la voix d’une femme et répondant du nom de Dieynaba. Homosexuel, il cherchait une bonne compagnie en envoyant des images pornographiques en plus d’appels salaces.



Doudou Diouf répondait des délits de divulgation de données personnelles et d’atteinte à l’intimité et à la vie privée. Ablaye finit par s’agacer par la voix efféminée et va s’en prendre à celle qu'il croit être une certaine Dieynaba. Laquelle porte plainte contre lui.



L’enquête de la Police a abouti à l’arrestation de Doudou Diouf, l’homme qui se prenait pour une femme.



« Je fais cela juste pour blaguer. Ablaye est un ami et je ne faisais que le taquiner en me faisant passer pour une femme », a déclaré le prévenu.



Sauf qu’à Nguerigne où il vit, Doudou est connu étant un gay. Mais à la barre du Tribunal de Grande Instance de Mbour, il a été condamné à deux mois de prison avec sursis.















