L’homosexuel sénégalais soustrait 1 200 euros à son amant français

Entre le jeune A. Faye et son amant français, la relation amoureuse, reposant sur des pratiques d’homosexualité qu’ils entretenaient, a fini en lambeaux. La relation des deux amants qui roucoulaient depuis un bon bout de temps, dans la plus parfaite clandestinité, a fini par éclater au grand jour.



L’homosexuel français, G. R. C Pierre qui réside toute la moitié de l’année dans son pays, ne manque jamais l’occasion de débarquer dans la station balnéaire de Saly et partage des instants d’intimité coquins avec son jeune amant sénégalais.



Dans le courant de cette année, le Français, préparant sa venue prochaine au Sénégal, envoie à son jeune amant, A. Faye la somme de 800 euros, (environ 525 000 F Cfa). A charge pour celui-ci de louer une villa aux résidences « Emeraudes» de Saly. Lorsque le Français débarque à l’Aéroport internationale Blaise Diagne (Aibd), il est accueilli par son amant, A. Faye et deux de ses amis.

Une fois dans leur villa, ce fut la java pour célébrer les retrouvailles. Puis, pour ne pas éveiller les soupçons, le Français se retire dans sa chambre et cède une autre pièce à son amant. Au bout d’une heure, A. Faye quitte sa chambre pour rejoindre son amant sur son lit.

Seulement, il constate que le Français, assurément épuisé par quelques gouttes d’alcool de trop, dormait comme un loir et à poil. Il avait laissé son pantalon sur une chaise et dans ses poches, se trouvait la somme de 1200 euros.



Un montant qu’il ne retrouvera pas au réveil. Il interpelle son amant et ses amis, qui vont nier. Pour prouver leur bonne foi, ils demandent au Français d’aviser la gendarmerie locale.



Les hommes du Commandant Boubacar Diémé rappliquent sur les lieux et embarquent tout ce beau monde. Seulement, au moment d’embarquer dans le véhicule, un des gendarmes aperçoit, B. Sy jetant de façon soudaine un objet dans un pot de fleurs installé devant le portail.



Venus aux nouvelles, les gendarmes découvrent des liasses de billets de banque dans ce pot de fleurs. Ils ont été déférés au terme de leur garde-à-vue, pour les faits de d’association de malfaiteurs, vol en réunion commis la nuit avec effraction portant sur la somme de 1 200 euros.











L’Observateur