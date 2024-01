L’hôpital Roi Baudouin en brassards rouges : Le personnel de santé en rogne contre la gestion de l’hôpital

L e torchon brûle entre les travailleurs de l’hôpital R,oi Baudouin de Guédiawaye et leur direction, pour faute supposée de mauvaise gestion. Ainsi, après les médecins, les travailleurs toutes branches de la médecine confondues, se sont illustrés avec des brassards rouges hier, lundi.



Selon ces derniers, beaucoup de choses ne marchent plus au sein de cet hôpital, contribuant à qu’augmenter la souffrance des populations. Selon le personnel médical, la crise que traverse la structure est essentiellement due à la gestion actuelle de la structure. Et de relever qu’on « privilégie un budget d’investissement avec des constructions, alors que le plan technique prend en charge le matériel et les intrants et à notre niveau, on manque de tout », a avancé la délégué de personnel, Khady Samaké Sarr.



Il renseigne: « depuis deux mois, nous ne disposons pas de radio, tous les malades sont référés ailleurs. Une situation qui augmente la charge de travail des autres structures hospitalières ».



En plus du service de radiologie qui serait en panne, des travailleurs dénoncent aussi l’arrêt de celui de la chirurgie oculaire et de l’urologie, faute d’intrants. « Les médecins sont en grève depuis un certain temps et malgré tout cela, la direction persiste et signe et dit publiquement, qu’elle ne prendra aucune mesure pour régler cette situation. Le budget de l’hôpital n’est toujours pas voté, du fait du refus de convoquer une réunion », ont souligné les travailleurs.



Face à cette situation, les travailleurs de la structure hospitalière de niveau 1, lancent un appel au ministère de la Santé et de l’Action sociale, afin de décanter cette situation.



A cet effet, ils ont soutenu : « le président de la République Macky Sall avait insisté surla nécessité d’instaurer la bonne gouvernance dans les structures hospitalières et ce directeur est aux antipodes de cette directive.

Depuis 3 ans, aucune réunion de Commission médicale d’établissement(Cme) et comité technique d’établissement (Cte), de staff de direction. Les autorités du ministère de la Santé sont interpellées et doivent prendre leurs responsabilités, pour sauver l’une des structures hospitalières la plus stable ».



Ces derniers qui ne comptent pas se laisser faire, ont décidé de tenir un point de presse, ce mercredi, avec tous les représentants de travailleurs. « Les travailleurs de l’hôpital mettent les autorités du ministère devant leurs responsabilités et exigent l’envoi d’inspecteurs et auditeurs pour un constat de la situation de la structure et ceci, dans les plus brefs délais », ont-ils demandé.











Sud Quotidien