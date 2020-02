L'huile à lèvres, donner de la couleur à ses lèvres autrement

Nouvelle texture, l'huile donne des couleurs à nos lèvres pour les sublimer. L'huile à lèvres est même une véritable innovation maquillage



Que sont exactement ces produits pour les lèvres hybrides à la texture huileuse et colorée ?



Une dose d’huile et de couleur pour nos lèvres



Après avoir velouté notre corps, nourrit l’épiderme de nos visages et fait briller nos cheveux, voilà que l’huile colore nos lèvres. Les huiles à lèvres permettent de gagner du temps sans faire de compromis avec sa féminité. C’est ce que les tendanceurs de chez Ipsos appellent le « new normal », la possibilité de personnalisation en jouant sur la transparence et le naturel. Les huiles à lèvres sont ainsi à l’opposé d’une autre innovation maquillage : les récents vernis à lèvres. Alors que ces derniers misaient sur des couleurs extrêmes et longue durée, cette toute nouvelle texture huile joue l’effet lèvres mordues.



Quelle différence entre une huile à lèvres et un gloss ?



Son rendu est bien plus naturel, tout en transparence et surtout sans effet collant. Les textures de ces huiles à lèvres sont ultra confortables : elles laissent une agréable sensation de douceur sur les lèvres et ressemble finalement davantage à un baume à lèvres liquide qu’à un gloss ou une encre. L’autre atout de ces huiles à lèvres ? Créer du volume et gommer les reliefs pour des lèvres rayonnantes.



Pour Emilio Benedetti, make up artist pour Yves Saint Laurent, les baumes, gloss et encre à lèvres n’arrivent à remplir généralement qu’une fonction (nourrir, briller ou teinter). Les huiles à lèvres, elles, conjuguent à la fois brillance, couleur et confort. Naturel, le rendu de l’huile à lèvres s’adresse à celles qui sont encore intimidées par la couleur.







Source: Source : avantages.fr